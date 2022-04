Pd di Sarteano “Con Francesco Landi sindaco per continuare il lavoro avviato in questi anni”

Francesco Landi sarà il candidato a sindaco proposto dal PD di Sarteano alle prossime elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, attorno al quale costruire una coalizione di Centrosinistra quanto più larga e inclusiva possibile, così ha deciso l’assemblea degli iscritti del PD di Sarteano riunitasi ieri sera.

“Francesco è stato un grande sindaco, che si è trovato a gestire una delle peggiori fasi del dopo guerra, dimostrando tenacia e grande umanità – commenta il segretario del PD di Sarteano, Mirco Del Buono – la norma approvata in parlamento sul terzo mandato ci ha consentito di fare una scelta che fino a qualche mese fa non ci era possibile: continuare con Francesco un progetto di crescita di Sarteano e dare continuità ai tanti progetti in cantiere. Attorno a lui vogliamo costruire un Centrosinistra quanto più aperto e inclusivo alle forze politiche, al civismo e al mondo associativo sarteanese, triplicando l’ascolto avviato in questi giorni. Il nostro obiettivo è coinvolgere energie fresche e capaci, attorno alle conferme di una parte del gruppo dirigente uscente che ha lavorato bene e con passione. Francesco non ha mai rallentato un giorno in questi 10 anni alla guida del paese e siamo convinti che abbia ancora tanto da dare alla nostra comunità e saprà interpretare al meglio le esigenze dei sarteanesi anche in questi tempi difficili. Nei prossimi giorni, come detto, intensificheremo l’ascolto e il dialogo con la cittadinanza per arrivare a presentare, appena possibile, una lista di persone altamente rappresentative del paese e un programma all’altezza delle sfide che abbiamo davanti”.

comunicato stampa

Riguardo a redazione

Rimani aggiornato sulle notizie di sarteano Iscrivimi