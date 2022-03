PD di Sarteano al lavoro per le amministrative.

(Comunicato stampa)

In vista della tornata elettorale che vedrà Sarteano andare al voto nel 2022, presumibilmente nella tarda primavera, il PD ha iniziato l’attività di consultazione interna che porti a delineare il programma, il quadro delle possibili alleanze e i nomi che comporranno la lista. Il prossimo passo sono incontri con associazioni, mondo produttivo e forze politiche di centro sinistra.

“Le amministrative si avvicinano, per fortuna non partiamo da zero – commenta il segretario del PD di Sarteano, Mirco Del Buono – abbiamo dalla nostra il lavoro enorme fatto in questi ultimi anni dalle giunte di Centrosinistra guidate da Francesco Landi e un gruppo dirigente giovane che ha acquisito esperienza sul campo e che tanto ancora potrà dare per Sarteano. Il nostro obiettivo è arrivare ad un Centrosinistra quanto più possibile allargato alla società civile di Sarteano, come abbiamo sempre fatto – prosegue il segretario – per questo, alle consultazioni interne già avviate da alcune settimane, vogliamo iniziare a incontrare associazioni e mondo produttivo cittadino, così come le altre forze politiche di centrosinistra rappresentate a Sarteano”.

Gli incontri con il mondo sociale sarteanese succederanno alle consultazioni interne organizzate dal PD già da fine febbraio e condotte dalla commissione elettorale composta da Luca Mazzuoli, Tiziana Palazzi, Giancarlo Tosi, oltre allo stesso Mirco del Buono. Gli incontri con gli iscritti e simpatizzanti hanno visto anche un confronto puntuale con il Sindaco e la giunta uscente con l’obiettivo di confrontarsi sull’operato svolto e di avere un quadro preciso delle azioni amministrative messe in campo negli anni e dei progetti avviati per il futuro.

“Questo è il momento dell’ascolto. Le idee e le esigenze del paese saranno l’anima di un progetto nuovo che il Pd e il Centrosinistra proporrà nei prossimi giorni per la guida di Sarteano e che nascerà in una fase storica delicatissima, in coda – speriamo – ad un’emergenza sanitaria ed economica che ha caratterizzato gli ultimi due anni e in mezzo ad un conflitto che ha fatto violentemente irruzione in Europa, e nei nostri cuori, dopo oltre 70 anni di pace. ”.

“A Francesco, agli assessori e ai consiglieri di centro sinistra che lo hanno affiancato in questo lungo viaggio va il grazie di tutto il PD per non aver mai mollato e tenuto unita la nostra Sarteano nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare oltre ad aver gettato le basi e dato spunti importantissimi per il proseguo del cammino della nostra cittadina”.

Il PD è a disposizione per ogni suggerimento, domanda o richiesta di incontro scrivendo a: pdsarteano@gmail.com

