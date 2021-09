(Comunicato stampa)

Dal 1° ottobre 2021 prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. Nel 2021 le famiglie che partecipano al Censimento in Italia sono 2 milioni 472.400 e 4.531 sono i Comuni sull’intero territorio nazionale. Nella Valdichiana senese per questa edizione sono coinvolti sette Comuni: Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Sinalunga. La data di riferimento del Censimento è quella del 3 ottobre 2021.

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento, partecipano in una delle seguenti modalità: la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat (rilevazione da Lista): vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso; la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato, per la Valdichiana Senese, dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (rilevazione Areale): vi partecipano le famiglie che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento.

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

A chi chiedere informazioni. La famiglia può: contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre 2021 tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21; contattare o andare presso uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR) istituiti in ciascun Comune; Contattare il Servizio Associato Statistica costituito presso l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese al numero di telefono: 0578269304 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30; consultare le “Domande frequenti” sul sito ISTAT (https://censimentigiornodopogiorno.it/domande-e-risposte/). Per maggiori informazioni: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

I Centri Comunali di Rilevazione (CCR) attivi presso ogni singolo Ufficio Anagrafe dei sei Comuni coinvolti in Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Sinalunga), per tutta la durata delle rilevazioni.

È fondamentale la piena collaborazione di tutte le “famiglie campione”, ovvero quelle estratte “a sorte” da ISTAT. Nei Comuni sopra indicati, infatti, non tutte le famiglie dovranno collaborare con i rilevatori incaricati dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ma solo le “famiglie campione”.

Riservatezza dei dati. Ricordiamo che le indagini statistiche ISTAT sono svolte nel rispetto della riservatezza, tutelata e garanzia dei dati, sia in base alle norme sul segreto statistico, sia in base al regolamento europeo (normativa GDRP), sia in base alle normative italiane (Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni). L’Istat può usare i dati raccolti solo a fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle, che non consentono in alcun modo di fare riferimenti a persone identificabili.

Per sapere di più guarda il video-tutorial: https://censimentigiornodopogiorno.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_ISTAT_tutorial.mp4