Parrano. Festa dell’albero.

SI è tenuta a #Parrano una bella e partecipata iniziativa per festeggiare la “giornata nazionale degli alberi” e la “giornata mondiale dellinfanzia “.

Il Comune di Parrano e la scuola “Sante De Sanctis” hanno aderito al grande progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, la Fondazione Falcone, Arma dei Carabinieri, che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50mila piantine entro il 2022 per sensibilizzare all’importanza degli alberi e per mettere in atto un’azione concreta per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale.