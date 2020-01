Paratoie Trasimeno. Chiodini “Positiva visita di Morroni, si investa in tecnologia da remoto”

(riceviamo e pubblichiamo) “La visita alle paratoie di Moiano di Roberto Morroni, vicepresidente della giunta regionale con delega all’ambiente, – commenta Giacomo Chiodini, presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e sindaco di Magione – è stata molto positiva. Il sistema idraulico che immette acqua al lago ha bisogno di essere modernizzato tecnologicamente per migliorarne l’efficienza e la capacità di indirizzare l’acqua verso il Trasimeno, ma anche – sottolinea – per assicurare la piena sicurezza nei tratti in cui torrenti e canali scorrono vicini alle zone abitate, come ad esempio a Moiano. La Regione fin da subito, è questo l’impegno preso da Morroni, si attiverà per migliorare il flusso di acqua destinato al lago. Nel medio termine – conclude Chiodini – punterà ad investire su meccanismi di movimentazione elettrica, e non più manuale, delle paratoie da remoto, anche grazie all’ausilio di telecamere e idrometri”.

