Paolo Scandaletti “La nuova guida comunale potrebbe riprendere la palla al balzo…”

Caro Gianni,

grazie davvero per aver ripreso e rilanciato questo corposo lavoro a

più mani su Città della Pieve. E’ stata un’avventura trascinante per

tutto il gruppo.

Condivido: non abbastanza valorizzato. Se non c’è consapevolezza

storica diffusa tra i pievesi sono difficili rilanci e

valorizzazioni, ancorchè facenti leva sui grandi nomi. Tipo il

Perugino, in prossima “scadenza” centenaria.

Paradossalmente, è maggiore la domanda di storia pievese fra chi è

giunto da fuori, magari da assai lontano…La nuova guida comunale

potrebbe riprendere la palla al balzo, oltre le associazioni che

allora furono attivi protagonisti della ricerca.

E tutti, credo, a cominciare da me, Ti debbono esser grati per il

rilancio del tema, sul tuo altrettanto prezioso Corriere Pievese.

Ciao, Paolo

Riguardo a Gianni Fanfano