Panicale – “Valnestore cinema d’estate”, mercoledì in Piazza Mazzini a Tavernelle la proiezione di “Ferdinand”.

(Comunicato stampa)

Con la proiezione di “Ferdinand” (Animazione, Avventura, Commedia – USA, 2017) in programma per domani, mercoledì 19 agosto, ore 21.30, la rassegna cinematografica “Valnestore cinema d’estate” si avvia verso il gran finale. L’appuntamento, inserito nel cartellone di “Panicale Emozioni a colori” è a Tavernelle, in piazza Mazzini.

La pellicola, della durata di 108 minuti, si avvale della regia di Carlos Saldanha.

Quella di domani è la penultima proiezione della kermesse che quest’anno in Valnestore dal 15 luglio al 26 agosto ha visto il cinema “uscire allo scoperto, e regalare serate diverse grazie a scenari insoliti come piazze, aree verdi, parchi.

Il sipario su “Valnestore cinema d’estate” calerà la prossima settimana a Pietrafitta con l’intramontabile “C’eravamo tanto amati”.

Il programma ha previsto successi recenti abbinati a grandi classici, tenendo conto delle celebrazioni dedicate ad Alberto Sordi e Federico Fellini.

Riguardo a antoniodellaversana