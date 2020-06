(Cittadino e Provincia) L’Ufficio Informazioni Turistiche e il circuito museale di Panicale riapriranno a partire da domani sabato 20 giugno 2020.

L’orario che sarà osservato fino a settembre è: tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La chiesa di San Sebastiano, dove si conserva l’affresco del Perugino e la Madonna con angeli musicanti attribuita a Raffaello, sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Per visitare il Teatro Caporali, il Museo del Tulle, il Museo della Sbarra ci si potrà rivolgere all’Ufficio Informazioni, da dove gli operatori di Sistema Museo accompagneranno ad orari fissi tutti i giorni alle 11,30 e alle 15,30.

In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 sarà necessario che i visitatori indossino la mascherina, mantengano la distanza di sicurezza di almeno un metro, si igienizzino le mani con il gel messo a disposizione in ogni spazio. Saranno costituiti gruppi di massimo sei visitatori.

Riguardo a antoniodellaversana