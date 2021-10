Panicale. Truffe agli anziani, i consigli dell’Arma per difendersi dai malviventi

(Comunicato stampa)

Dalla tecnica della “cauzione” a quella della “perdita di gas’: sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime.

Vittime molto spesso scelte tra gli anziani e le persone sole, che più facilmente di altri sono disposti a concedere fiducia agli sconosciuti.

Per mettere in guardia sulle tecniche ingannevoli, subdole e fantasiose, utilizzate dai truffatori ai danni soprattutto della terza età, si è svolto nei giorni scorsi presso i locali dell’Oratorio “Villaggio Betania” di Tavernelle un incontro con i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Un incontro rivolto a tutta la cittadinanza, promosso dal CSR Quartilio Fratini di Panicale-Piegaro in collaborazione con la stessa Compagnia e con i Comuni di Panicale e Piegaro.

Buona la partecipazione dei cittadini che hanno così avuto la possibilità di apprendere utili e preziosi consigli su come difendersi dalle truffe più diffuse e conoscere alcune regole semplici ed essenziali per affrontare con maggiori sicurezza e serenità le proprie giornate.

Riguardo a antoniodellaversana