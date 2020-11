(Comunicato stampa)

E’ stata montata in poche ore la tensostruttura per tamponi rapidi presso il Centro di salute di Tavernelle.

Ad allestirla martedì scorso sono stati i volontari del gruppo di protezione civile San Giorgio Valnestore e della Croce Rossa, coordinati dall’assessore alla Protezione Civile del Comune di Panicale Federico Malizia.

Analogamente a quelli già presenti a Castiglione del Lago e Città della Pieve, sarà uno spazio che potrà essere utilizzato da parte dei medici di medicina generale del Distretto del Trasimeno.

“Contiamo – riferisce l’assessore Malizia – che sia operativa nel giro di pochissimi giorni. In questo modo si garantisce la possibilità di effettuare un numero maggiore di tamponi sul territorio, che già può contare sulla presenza del Centro “pit stop” in località Olmini, dove convergono pazienti provenienti da zone diverse del Trasimeno”.

“Si tratta – dichiara il vicesindaco di Panicale Anna Buso – di uno strumento in più messo in campo al servizio dei medici di base per essere maggiormente tempestivi in caso di necessità di accertamenti. Per tali medici settimanalmente viene messo a disposizione un determinato numero di tamponi”.

La tensostruttura è stata fornita dal Centro operativo regionale attraverso la Protezione Civile.

Si ricorda che soltanto i cittadini individuati dai medici in base alle evidenze sanitarie, e avvisati dagli stessi, dovranno recarsi a fare il tampone.

