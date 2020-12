(Comunicato stampa)

L’associazione TéathronMusikè di Panicale, che anche in questo anno poco fortunato ha dato forma con successo alla sesta edizione del Pan Opera Festival, con animo grato verso gli artisti, i tecnici, i volontari, i sostenitori ed a tutto il pubblico che, nonostante le molte restrizioni dovute alla pandemia coraggiosamente è intervenuto, vuole completare l’opera presentando al pubblico un concerto da Panicale in diretta streaming il 24 dicembre alle ore 18:00

Per citare Paola Pacifico, ispiratrice del Pan Opera Festival, anche nel 2020 il Festival attraverso l’esecuzione di titoli di rara esecuzione continua nella propria missione di sensibilizzazione alla Musica in generale ed in particolare al repertorio operistico spargendo gocce di speranza.

In questa occasione, gli artisti del festival residenti in Umbria, per rimanere in contatto con tutti gli amici di Panicale lontani, vogliono donare al mondo, in questo difficile 2020, un concerto natalizio visibile in rete domani a partire dalle ore 18:00 sul canale TèathronMusikè-Pan Opera Festival di YouTube al seguente link https://youtu.be/Fc9DBfctN30 (resterà disponibile per essere goduto in qualsiasi momento).

Gli artisti Francesca Bruni, Klara Luznik soprani – Rachele Raggiotti, Laura Ridoni mezzosoprani – Mario Cecchetti, Patrick David Murray tenori – Pedro Bomba, Virgilio Bianconi bassi con Sabina Belei al pianoforte ed organo e Alice Spito come voce recitante diretti da Mario Cecchetti, eseguono musiche polifoniche e solistiche del repertorio natalizio dal 1500 ad oggi. La particolarità di questa diretta streaming è il carattere itinerante del concerto che tocca diversi luoghi d’arte di Panicale anche per far conoscere le bellezze della terra insigne del Trasimeno.

L’evento di TèathronMusikè si è potuto realizzare grazie all’assessorato alla Cultura del Comune di Panicale, alla Parrocchia di Panicale, al Boutique Hotel Il Rastrello e a Carlo Calzini per le riprese e regia video, a tutti gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno all’insegna della bella Musica.

Riguardo a antoniodellaversana