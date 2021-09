Panicale Le donne conquistano “Fili in Trama” 2021.

(Comunicato stampa)

Donne che ricamano, donne che realizzano abiti preziosi con tulle, pizzi e merletti, ma anche donne che hanno sofferto ed ora vogliono rimettersi in gioco , come le “Pink Ambassador”, e donne che vivono il dramma di una guerra e della violazione dei propri diritti, come quelle del lontano Afghanistan. E’ tutta al femminile la seconda giornata di “Fili in Trama”, in svolgimento fino a domenica 19 nei vicoli e nelle piazze di Panicale, sotto la regia del Gal Trasimeno Orvietano che per la nona edizione ha saputo presentare una kermesse densa di appuntamenti.