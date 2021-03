(Comunicato stampa)

Museo del Tulle, Teatro comunale Cesare Caporali e Ponte di Cerreto. Queste le tre strutture su cui l’Amministrazione comunale di Panicale ha in programma di intervenire con opere di adeguamento e messa in sicurezza, potendo contare su un contributo ministeriale di quasi 50.000 euro.

ll Comune di Panicale è stato infatti individuato come Ente beneficiario per l’erogazione di un contributo dal Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) di 48.000 euro, desinato a coprire le spese di progettazione di tre distinti interventi. Si tratta del restyling del Museo del Tulle (15.928 Euro di contributo), Teatro Comunale (19.571 Euro) e Ponte di Cerreto (12.576 Euro).

“Si tratta di tre strutture diverse tra loro – spiega l’assessore comunale Federico Malizia – ma molto vecchie. I progetti si concentreranno sul restyling, puntando all’adeguamento e alla messa in sicurezza, nel rispetto della natura originaria dell’opera”.

“Le richieste di contributo, avanzate nell’anno 2020 – aggiunge l’assessore – sono frutto di una strategia per interventi che questa Amministrazione ha voluto mettere in campo. Una pianificazione studiata per la definizione del programma triennale delle opere pubbliche, con la richiesta contestuale di contributi al Ministero per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Un lavoro fondamentale – conclude Malizia – portato a termine dell’Ufficio Tecnico nelle persone del responsabile dell’area tecnica Ingegnere Patrizia Curto e dei Geometri Massimo Baldeschi e Paolo Brunacci, coordinati in stretta sintonia dall’assessorato competente”.

