(Cittadino e Provincia) E’ fissata per domani, venerdì 19 giugno alle ore 15,30 l’inaugurazione del Centro di raccolta comunale in Via Edison a Tavernelle.

La nuova ricicleria sorge nella zona industriale “Potassa” ed è adiacente al Centro del riuso.

Alla cerimonia di venerdì saranno presenti il sindaco di Panicale Giulio Cherubini, la presidente di Trasimeno Servizi Ambientali Alessia Dorillo e l’assessore regionale alla tutela ambientale Roberto Morroni.

I lavori effettuati hanno interessato anche la strada d’accesso all’area.

