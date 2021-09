Panicale. “Fili in Trama” fa il pieno di visitatori, tra magie ricamate e messaggi solidali.

Un velo da sposa totalmente ricamato a mano, a 83 anni, da una delle più esperte ricamatrici panicalesi; ben 35 spazi espositivi ognuno dei quali è uno scrigno di creazioni artistiche e veri tesori; tante donne umbre, le “Pink Ambassador” della Fondazione Veronesi, a improvvisarsi modelle in piazza indossando capi affascinanti per sensibilizzare il pubblico alle patologie da tumori femminili; il tentativo di tramandare antichi mestieri alle nuove generazioni per non disperdere un patrimonio di cui l’ Umbria , e in particolare il comprensorio del Lago Trasimeno, va enormemente fiera. Sono i “temi forti” che la nona edizione di “Fili in Trama” è riuscita a trasmettere in un weekend memorabile per Panicale, invasa da turisti e appassionati del settore nonostante il tempo a tratti incerto. Perché la Mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo ha saputo ancora una volta catalizzare l’attenzione di tanti, trasformando il borgo lacustre in un percorso speciale agghindato di tante bellezze e valorizzato anche dagli spettacoli che il Gal Trasimeno Orvietano, promotore dal 2013 della kermesse, ha voluto inserire in cartellone per ampliare l’offerta.