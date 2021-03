(Comunicato stampa)

Una lettera riduce le distanze e aiuta gli anziani a sentirsi meno soli.

Nasce così l’iniziativa “Cari amici… vi scriviamo”, appello a tutta la comunità locale (scuole, associazioni, cittadini) a far sentire la propria vicinanza agli ospiti delle due case protette di Panicale, attraverso l’invio di lettere, cartoline e disegni.

“Dall’inizio della pandemia – spiegano i promotori – gli anziani delle residenze protette hanno notevolmente ridotto i loro rapporti diretti con l’esterno, quindi con le proprie famiglie e con il loro territorio di appartenenza”.

E’ in considerazione di questo che le due Residenze Protette della Asl1 di Panicale (Brancaleoni e San Sebastiano) e la Cooperativa Seriana 2000, in collaborazione con il Cesvol Umbria – Sportello del Trasimeno, hanno pensato di invitare tutta la comunità a partecipare al progetto corale “Cari amici…vi scriviamo”.

Con questa iniziativa, le due strutture mettono a disposizione la propria cassetta delle lettere che d’ora in poi attende di essere riempita di amichevole corrispondenza. Lettere, disegni o cartoline per raccontare agli anziani aneddoti, episodi, immagini, paesaggi, o per trasmettere loro un semplice messaggio che diventerà potente e pieno di vita una volta giunto nelle mani dei destinatari.

“Un invito dal sapore vintage, ma sempre valido – commentano dalle due Residenze – per ridurre la distanza fisica che siamo ancora costretti a rispettare per proteggerci reciprocamente”.

Studenti, cittadini, volontari delle associazioni sono dunque invitati ad inviare pensieri, racconti, disegni affinché gli anziani ospiti possano sentirsi meno soli e più attivi nel proprio territorio.

Le lettere potranno essere imbucate a mano nelle cassette della posta all’esterno delle residenze oppure spedite agli indirizzi: R.P. O. Brancaleoni, via belvedere 2 – 06064 Panicale; R.P. S. Sebastiano, via Largo Q. Fratini 1- 06064 Panicale.

