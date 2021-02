(Comunicato stampa)

Trasparenza, sicurezza e semplificazione. Questi i motivi principali alla base del sistema PagoPa tramite cui, accedendo dal sito del Comune di Magione, è possibile pagare tributi, tasse, utenze, rette verso la pubblica amministrazione.

Un importante servizio per il cittadino che il Comune di Magione ha attivato aderendo alla piattaforma della Regione Umbria.

L’utente entrando nel sito del Comune, cliccando sul banner PagoPa e scegliendo nella lista di enti aderenti Comune di Magione potrà effettuare online uno o più pagamenti semplicemente utilizzando il proprio codice fiscale. Sarà invece necessaria l’identità digitale o SPID per accedere a informazioni relative alla propria posizione debitoria o per conoscere i pagamenti effettuati.

Attualmente sono ben diciotto i servizi che possono essere pagati comodamente da casa. Si va dai tributi, come Imu Tasi e Tari, ai diritti di segreteria; dalle ricerche storiche archivi di stato e anagrafe ai diritti di emissione per la carta d’identità fino al versamento delle quote per l’utilizzo delle sale per matrimoni o unioni civili.

“Un importante passo avanti – commenta Massimo Lagetti, vicesindaco e assessore all’innovazione tecnologica – nel processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni a cui come Comune stiamo lavorando da tempo. Siamo stati tra i primi in Umbria ad aderire alla piattaforma PagoPa della Regione Umbria, anche grazie a un ufficio che vanta alte competenze al riguardo. Una modernizzazione di particolare utilità in questo momento di emergenza sanitaria e che non vuol dire abbandonare il cittadino a se stesso ma solo garantire una maggiore trasparenza ed efficienza nel complesso sistema dei pagamenti. Oggi, ognuno può effettuare verifiche personali sui servizi pagati o che deve pagare senza spostarsi dalla propria abitazione o perdendo giorni di lavoro. Gli uffici restano a disposizione per ogni chiarimento e per aiutare chi trovasse difficoltà nell’utilizzo o non fosse in possesso di strumenti per accedervi. Per quello che riguarda la comunicazione avvieremo una serie di iniziative volte a far conoscere questo servizio in maniera più approfondita così da renderne più abituale l’utilizzo. Comunque i dipendenti comunali sono sempre disponibili a fornire tutte le informazioni al riguardo.”