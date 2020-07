Paciano – Viabilità, lunedì mattina interruzione temporanea della S.P. 310 . Per lavori di posa della nuova rete fognaria.

(Cittadino e Provincia) Disposta per lunedì 6 luglio la chiusura al traffico della SP 310 II tratto al km 1+770.

Secondo quanto rende noto il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli, al fine di consentire i lavori per realizzare la posa in opera della stazione di pompaggio della nuova rete fognaria, lunedì 6 luglio dalle 8,30 alle 12, rimarrà chiusa la strada provinciale 310 nel tratto compreso tra l’abitato di Mazzarelli e località Le Case.

L’interruzione sarà segnalata in corrispondenza della vicina uscita della SS 71 e all’incrocio con la SP 310 I tratto i località Peschiera.

