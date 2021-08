Paciano.Tennis: record di adesioni e novità al terzo Torneo sociale Avis.

(Comunicato stampa)

Record di adesioni e tante le novità nella terza edizione del Torneo Sociale di Tennis targato Avis, in corso da qualche giorno a Paciano.

Oltre al Singolare Maschile, si stanno disputando i tornei di Doppio Misto e Singolare Femminile. Prevista anche una giornata dedicata a bambini e ragazzi, sabato 21 agosto, con giochi, competizioni e premiazioni. Le finalissime del torneo con successiva premiazione sono invece in programma per domenica 22 agosto.

“Siamo veramente soddisfatti e ringraziamo tutti gli iscritti, genitori e loro bambini che con interesse e spirito goliardico si avvicinano a questo sport stupendo – dichiara il presidente dell’Asd Tennis Paciano Guido Guerrini –. Si ringrazia l’AVIS, come sempre al nostro fianco e la CRI Comitato di Valnestore, che sabato prossimo ci supporterà con una importantissima dimostrazione di manovre salvavita e di disostruzione, oggi utile più che mai in caso di emergenze, non solo per tennisti, ma per tutta la comunità”.

Ma la stagione tennistica di Paciano non finisce qui. E’ in programma per settembre un fine settimana DivertiTennis con racchette di legno e vestito rigorosamente Vintage.

E poi c’è l’auspicio di riuscire a dare continuità ai corsi di tennis anche fuori stagione. “L’ASD – sostiene Guerrini – e’ fiduciosa che, in collaborazione con il Comune di Paciano, si possa realizzare la copertura del campo per proseguire con le attività anche fuori stagione. Siamo inoltre a disposizione di altre associazioni e gruppi, interessati a condividere e realizzare insieme attività di carattere sociale e sportivo, che coinvolgano ed aiutino la crescita della nostra gioventù e non solo”.

