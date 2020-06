(Cittadino e Provincia) Prove gratuite di tennis domani, sabato 6 giugno, presso l’area sportiva comunale di Paciano.

L’ASD Tennis ha organizzato per il prossimo fine settimana un open day per promuovere le nuove attività che da questa stagione saranno messe in campo. A partire dalle 9 per tutto il giorno (e la domenica su richiesta) porte aperte a tutti gli interessati. Oltre alle prove gratuite sarà possibile conoscere le iniziative del 2020 e i progetti futuri dell’Associazione.

Per non creare assembramenti contattare i seguenti numeri: 333.9726098 oppure 333.4467308.

L’impianto consta di un nuovissimo campo da tennis, con illuminazione a led, immerso in un’area verde di straordinaria bellezza, dove oltre ad esperienze di gioco, si possono vivere momenti di relax.

Per la prossima estate vi è l’intenzione di proporre, oltre al tennis, altre attività per i soci, come il classico ping pong, il biliardino, beach volley, beach tennis e badminton.

In programma anche corsi di tennis in gruppo ed individuali per bambini e adulti, Torneo FIT 3° e 4° categoria e un Torneo sociale estivo.

