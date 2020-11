(Comunicato stampa)

Da anni Paciano ha allacciato rapporti con il gruppo di Protezione civile San Giorgio Valnestore, al cui interno operano anche alcuni giovani del posto.

Da ieri questa collaborazione è stata messa nero su bianco, attraverso una Convenzione firmata dal Comune e dalla stessa associazione.

Secondo quanto stabilito nell’accordo, l’associazione di volontariato renderà servizi di sicurezza stradale e viabilità in supporto alla Polizia locale, di protezione civile a supporto del Servizio di Protezione civile comunale e servizi di formazione in “tempo di pace”, comprese esercitazioni che coinvolgano la cittadinanza.

“Attraverso questo atto – riferisce il primo cittadino Riccardo Bardelli – abbiamo formalizzato i reciprochi diritti e doveri, al fine di garantire una maggiore copertura del nostro territorio per tutto ciò che attiene le attività di protezione civile. Durante questa emergenza sanitaria – prosegue il sindaco pacianese – stiamo apprezzando la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato. Così come accade in altri momenti di “emergenza” che sono più frequenti di quanto si possa credere”.

Per conto della Protezione civile San Giorgio Valnestore ha sottoscritto la convenzione il presidente Mauro Zugarini.

