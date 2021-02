(Comunicato stampa)

Contributi a fondo perduto per le imprese che investono nel centro storico o che puntano all’innovazione.

Il Comune di Paciano ha pubblicato un Bando di sostegno alle Piccole e Medie Imprese, recependo la possibilità di usufruire del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali messe a disposizione delle cosiddette “aree interne” dal DPCM del 24 settembre 2020.

Un fondo di 24.000 Euro per il 2020, 16.000 per il 2021 e altrettanti per il 2022, da erogare a fondo perduto a favore di quelle imprese che vogliano investire all’interno del territorio di Paciano.

In particolare saranno finanziate: nuove attività nel centro storico; nuove attività nel territorio comunale; attività esistenti che investano in ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di prodotto e/o processo, innovazione tecnologica e processi di marketing online e di vendita a distanza.

“Crediamo che in questo difficile periodo, occorre mettere a disposizione più risorse possibili, reperibili attraverso bandi di finanziamento, per le nostre attività economiche, commerciali e artigianali”, dichiara Luca Dini, vicesindaco e assessore al commercio e attività produttive del Comune di Paciano. “L’obiettivo – prosegue – è supportare tutti coloro che abbiano interesse e voglia di investire in una piccola, ma bella realtà, come quella di Paciano, cercando di lavorare fianco a fianco ed in piena sinergia”.

“Con questo bando – aggiunge il sindaco Riccardo Bardelli – apriamo a possibilità di innovazione, ristrutturazione e, perché no, nuove aperture, delle quali la nostra comunità ha necessità”.

