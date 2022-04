Paciano. Infioratori all’opera per una Pasqua di pace

Il gruppo ha aderito all’iniziativa internazionale #flowerofpeace. In Piazza della Repubblica un gigantesco uovo pasquale

(Cittadino e Provincia). Il gruppo Infioratori di Paciano ha aderito all’iniziativa “#flowerofpeace” organizzata da Infioritalia, l’associazione delle infiorate artistiche italiane, realizzando un disegno floreale rappresentativo di una colomba di pace che vola su tutti i cieli e porta ramoscelli d’ulivo in ogni cuore.

Il messaggio floreale è stato divulgato in contemporanea il giorno della Domenica delle palme in tantissime piazze ed in diverse nazioni.

“In questo periodo in cui il mondo sta sperando in una vera resurrezione – spiegano gli infioratori pacianesi – i messaggi assumono un significato profondo e concreto”.

Ma il gruppo è voluto andare oltre e si è adoperato per sistemare in piazza della Repubblica un gigantesco uovo pasquale, adornato di tanti messaggi preparati dai bambini della scuola materna locale.

Inoltre tutta la piazza principale di Paciano è stata abbellita con alberelli decorati con motivi che richiamano i colori della Pace.

“Tutti i nostri volontari – dichiara Chiara Coraggi, in rappresentanza dell’associazione pacianese – hanno voluto inviare un messaggio di pace e di speranza alla cittadinanza e a coloro che in questo periodo stanno venendo a visitare il paese. Infatti moltissimi si soffermano per farsi una foto sotto l’uovo gigante divulgando a loro volta il nostro messaggio”.

“Un lavoro prezioso di qualche mese – sostiene il sindaco Riccardo Bardelli – che ha permesso di coinvolgere e sensibilizzare non solo i volontari, ma tutta la comunità a cominciare dai bambini più piccoli e dai gruppi di catechismo della Parrocchia. Ringrazio per questo il Gruppo Infioratori che, come sempre, riesce a coinvolgere anche la nutrita componente di persone di origine straniera che popolano il nostro borgo e che ormai sono diventati una insostituibile energia vitale”.

