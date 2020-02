Paciano. Il paese ricorda il cofondatore di Greenpeace Sidney Holt.

(Comunicato stampa)

Tim ha tredici anni, e sa che la sua vita non è tutta in quel cantiere nautico dove lavora. Quando in città arrivano quei tipi strani coi capelli lunghi, quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole conoscerli; perché parlano di cose che lui non ha mai sentito, parlano di impegno, di ambiente, di cambiare il mondo. Vogliono andare fino in Alaska a fermare un’esplosione nucleare.

Perciò una mattina, non visto, Tim si imbarca sul Greenpeace. Ha così inizio il viaggio di un piccolo gruppo di eroi che darà vita al più grande movimento ambientalista della storia.

Partirà da questa storia giovedì 6 febbraio a Paciano la presentazione del racconto per ragazzi “I guerrieri dell’arcobaleno” di Gabriele Clima. Un racconto che nel piccolo borgo del Trasimeno assume un sapore particolare. Per anni infatti il paese è stato il rifugio di alcuni dei più importanti attivisti del gruppo ambientalista Greenpeace.

Per l’occasione dunque, Leslie Busby ricorderà il biologo marino cofondatore di Greenpeace Italia Sidney Holt (recentemente scomparso) che a Paciano ha passato gli ultimi anni della sua vita.

L’appuntamento è per giovedì alle ore 18 presso Palazzo Baldeschi. Oltre all’autore interverranno il sindaco Riccardo Bardelli e l’assessore alla cultura Cinzia Marchesini.

L’evento è in collaborazione con l’Istituto comprensivo Paciano, Panicale e Piegaro che con la scuola secondaria di primo grado di Paciano ha lavorato quest’anno a fianco del Centro Terzo Millennio, diretto dalla stessa ambientalista Busby, sulle gravi conseguenze per il nostro pianeta causate dei cambiamenti climatici e sui comportamenti corretti a favore di una preservazione dell’equilibrio del pianeta.

L’incontro è inserito nell’ambito degli incontri di TrasiMemo.

Riguardo a antoniodellaversana