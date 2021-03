(Comunicato stampa)

L’Amministrazione comunale ha organizzato un’attività di screening tramite test sierologici pungidito, forniti dal Centro operativo regionale di Protezione civile, con la supervisione di medici e con registrazione dei risultati sulla piattaforma regionale ECWMED.

Per prenotarsi occorre contattare il numero 392 4570331, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Tre le date fissate per effettuare i test: venerdì 19 marzo dalle 14 alle 17 presso il Palazzo comunale (ex palestra); mercoledì 24 marzo dalle 8,30 alle 17 presso l’ambulatorio medico; mercoledì 24 marzo dalle 14 alle 17 presso il Palazzo comunale (ex palestra).

Visto che il numero dei test non è sufficiente per tutta la popolazione, si raccomanda di dare la precedenza alle categorie che per attività o contatti sono più esposte al virus. Inoltre suggerisce a bambini e ragazzi di continuare ad effettuare i test gratuiti presso le farmacie e sconsiglia alle persone molte anziane di seguire questo canale, considerata l’esiguità dei loro contatti esterni.

“Questo screening – comunica l’Amministrazione comunale – è reso possibile grazie alla disponibilità del Distretto Usl del Trasimeno ed al personale medico e infermieristico che volontariamente si è messo a disposizione, del medico di medicina generale Claudio Allegrini, e grazie al supporto logistico della Pro loco e della Protezione civile San Giorgio Valnestore”.

