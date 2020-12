Orvieto.All’Istituto Scientifico e Tecnico nuovo corso di studi, dell’indirizzo Tecnico, in Informatica e Telecomunicazioni

(comunicato stampa) L‘Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto, che da molti anni offre percorsi formativi capaci di promuovere e affrontare le nuove sfide, ha ampliato l’offerta formativa con l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2021/22, del corso di studio in Informatica e Telecomunicazioni, un indirizzo del Settore Tecnologico degli Istituti tecnici.

Una vera opportunità per il nostro territorio e non solo, dato che l’attuazione di tale corso si presenta, per la sua specificità innovativa, particolarmente al passo con i tempi e con le attuali esigenze del mercato del lavoro. Non è una novità che imprese italiane, secondo una classifica di Glassdoor; hanno bisogno di tecnici e specialisti nelle discipline scientifiche e informatiche.

Inoltre, il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal mette in evidenza che le aree aziendali con maggior difficoltà di reperimento sono quelle dei sistemi informativi, di progettazione e ricerca e sviluppo.

Per questo e per altri motivi il nostro Istituto ha cercato di dare una risposta concreta ad un ambito dove c’è maggiore ricerca e sviluppo tecnologico, con richiesta di professionisti ben preparati.

L’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni tende, infatti, a sviluppare le seguenti competenze individuate dal Miur: programmatore informatico, amministratore di sistemi, amministratore di database, programmatore di sistema, progettista e sviluppatore di siti e applicazioni in Internet, sviluppatore hardware; gestore di reti fisse e/o mobili.

Sono competenze che formano lo studente che alla fine dei cinque anni potrà immettersi nel mercato del lavoro nel ruolo di:

Tecnico di centro supervisione e controllo reti

Tecnico informatico

Database administrator

TLC Consultant

Project manager

Security auditor

Quality Assurance technician

Infine, la presenza, nell’orvietano, di un gruppo di aziende leader nel settori High-Tech, Web Tecnologies e Cybersecurity, potrebbe permettere a molti giovani del comprensorio di fare esperienze lavorative di altissimo livello, a due passi da casa.

Insomma, veramente un’opportunità in più per i nostri ragazzi che si apprestano ad una scelta spesso molto difficile e piena di incertezze.

Per qualsiasi informazione e delucidazioni sul nuovo indirizzo, basta telefonare al numero 0763/302198 oppure tramite e.mail: orientamento@iisstorvieto.edu.it

