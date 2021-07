Nuovi orari dei traghetti fra Castiglione del Lago e Isola Polvese: sabato alle 9 il “varo” della prima corsa.

(Comunicato stampa)

Castiglione del Lago, 1° luglio 2021 – Saranno presentati sabato 3 luglio i nuovi orari dei traghetti che collegheranno Castiglione del Lago con Isola Polvese, frazione del Comune castiglionese. Le linee saranno in funzione ogni giovedì e ogni sabato fino al 29 agosto, con 4 corse all’andata e 4 per il ritorno e consentiranno anche di trasportare, con pagamento di supplemento, una bicicletta per ogni passeggero, con biglietto valevole per un giorno e utilizzabile su tutte le linee del Trasimeno che svolgono tale servizio di trasporto. Le partenze da Castiglione sono fissate alle ore 9:20, 11:35, 15:10 e 17:45; il ritorno da Isola Polvese partirà alle 10:25, 12:40, 16:40 e 18:50.

Il “varo” della prima corsa sarà preceduto da una breve cerimonia alla presenza del vicepresidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali, del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, dell’ing. Giovanni Solinas dirigente del Servizio di Progettazione Viaria della Provincia di Perugia e dell’ing. Stefano Torrini dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Ambiente e Patrimonio della Provincia di Perugia. La Provincia di Perugia e il Comune di Castiglione del Lago hanno erogato un contributo economico a Busitalia Sita Nord per lo svolgimento di questo servizio estivo.

Riguardo a antoniodellaversana