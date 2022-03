Nuova vita per il lago di Chiusi: evento Ecofuturo il 26 marzo.

(Comunicatoò stampa)

Sabato 26 marzo 2022 , sala San Francesco , ore 9,30 – 16,00 : come far rinascere laghi e bacini italiani , un evento straordinario di Ecofuturo sul lago di Chiusi.

L’ecosistema lacustre rappresenta una componente fondamentale, con problematiche composite da affrontare inerenti sia la bonifica ed il risanamento che la rinaturalizzazione. Problematiche che vanno dal fenomeno del progressivo interramento, alla gestione delle microalghe o all’inquinamento da plastiche e microplastiche. Per ciascuna di esse la rete di Ecofuturo propone altrettante soluzioni eco tecnologiche di altissimo profilo.

Un incontro per interessarsi dell’ambiente in cui viviamo prospettando soluzioni per il miglioramento dell’eco-sistema attraverso bio-tecnologie e per accogliere proposte e suggerimenti che portino ad una risanamento del sistema lacustre della zona.

Il convegno sarà in streaming dalle pagine Facebook di EcoFuturo Festival e di Jacopo Fo. Evento Facebook.

Al termine al Lago di Chiusi vi sarà una dimostrazione dei sistemi di intercettazione rifiuti in acqua.

Obbligo del green-pass. Per chi desidera trattenersi a pranzo, in conversazione con i relatori, è indispensabile prenotare al N° 333 4891830 (€ 10,00)

