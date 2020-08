Note da Oscar: la Filarmonica di Sarteano e gli Ottoni per Caso, per una serata di musica in onore di Fellini e di Morricone.

(Comunicato stampa)

Dopo otto lunghi mesi di forzato silenzio, la Banda della Società Filarmonica, insieme agli Ottoni per Caso, tornerà ad esibirsi a Sarteano. Accantonati per il momento i progetti per celebrare in pompa magna il 170° anniversario della fondazione (19 settembre 1850), con insolita tempistica la banda ha sfidato il caldo estivo e, nel rispetto delle regole di sicurezza, si è messa al lavoro per preparare il concerto d’estate, evento sempre molto atteso dai Sarteanesi e dagli ospiti, che anche quest’anno non hanno rinunciato alla loro vacanza in questo verde angolo della Toscana.

La serata musicale, che vedrà sul palco i quaranta musicisti della banda cittadina, insieme alla brillante formazione degli Ottoni per Caso, sarà dedicata alla grande musica italiana composta per il cinema, ma non solo. I virtuali protagonisti del concerto saranno Nino Rota, compositore prediletto di Fellini, e Ennio Morricone, dei quali verranno riprodotte alcune indimenticabili melodie.

Per valorizzare le caratteristiche degli “Ottoni” e della banda, formazioni per certi versi simili, ma con proprie specificità, non mancheranno spunti musicali diversi, come un doveroso omaggio al genio di Beethoven, nel 200° anniversario della nascita, alle composizioni dei maestri americani del pop e dello swing. Gli Ottoni per caso saranno diretti dal M° Giacomo Roghi, mentre la banda seguirà la “bacchetta” impugnata dal M° Filippo Zambelli.

L’evento è inserito nel programma Wake Up Sarteano, promosso dal Comune di Sarteano, in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e le altre associazioni cittadine.

Il concerto avrà luogo giovedì 13 agosto a Sarteano, in Piazza San Lorenzo, alle ore 21,30. L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata, al numero di telefono: 393 5225730.

Riguardo a antoniodellaversana