Nonna Maria compie 100 anni: i saluti del Sindaco Risini.

Giovedì 24 settembre la pievese Maria Fattorini ha tagliato il traguardo dei 100 anni.Ieri il Sindaco le ha portato i saluti e gli auguri dell’intera cittadinanza, partecipando alla festa organizzata dai familiari per l’occasione.Un giorno speciale ed un momento di condivisione che ha regalato splendide emozioni a tutti i presenti: “E’ un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini – ha commentato Fausto Risini – per l’immensa ricchezza che rappresentano per la nostra comunità, un prezioso patrimonio di tradizioni, un secolo della nostra storia . La sua “lunga giovinezza” è per tutti noi motivo di compiacimento e di esempio”.Ancora tantissimi auguri a Nonna Maria dall’Amministrazione Comunale e da tutta Città della Pieve!