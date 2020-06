Multe Paciano, Lega Trasimeno “Soddisfatti che il comitato abbia avuto ragione”

(comunicato stampa) “Il Giudice di Pace ha annullato le multe effettuate con lo speedscout dal Comune di Paciano, dando così ragione alle richieste del Comitato. Come Lega Trasimeno abbiamo ritenuto giusto appoggiare le azioni del Comitato per la solidità delle argomentazioni espresse anche partecipando direttamente agli incontri pubblici ed alla riunione con sua Eccellenza il Prefetto – dicono il Commissario della Lega, Sen. Luca Briziarelli insieme al vice segretario della Sezione Augusto Peltristo e ai responsabili di Paciano Andrea Scattini e Castiglione del Lago Paolo Terrosi che hanno seguito sin da subito la vicenda –. Ora auspichiamo che il Comune di Paciano tenga conto della sentenza. La sicurezza (e non certo il fare cassa) rimane un punto fondamentale da salvaguardare, ma con modi corretti. A questo punto – spiegano dalla Lega Trasimeno – ci auguriamo che l’amministrazione di Paciano si impegni nel portare avanti tutti quegli interventi che servono a mettere in sicurezza le strade del territorio e che potrebbero prevenire infrazioni e potenziali incidenti.”

Riguardo a redazione