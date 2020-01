Montepulciano. L’Opera lirica di Monteverdi al Teatro Poliziano.

(Comunicato stampa)

L’opera lirica torna nella stagione del Teatro Poliziano, domenica 12 gennaio 2020, alle ore 17.15. “L’incoronazione di Poppea” è il capolavoro barocco di Claudio Monteverdi che andrà in scena a Montepulciano grazie alla rete di collaborazioni formata da numerosi soggetti culturali del territorio toscano.



La regia di Marcello Lippi attualizza la vicenda storica incentrata sulle figure dell’imperatore Nerone e dell’amata Poppea: la narrazione esprime il trionfo dell’Amore su Virtù e Fortuna. Lo spettacolo è in programma anche al Teatrodante Carlo Monni di Firenze sabato 11 gennaio.

Il gruppo vocale e l’organico strumentale, diretti da Federico Bardazzi, hanno una dimensione internazionale, grazie alla presenza dei giovani talenti provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Cina, Corea del Sud, Messico, Colombia, Ecuador, Albania, Russia, Turchia, con la partecipazione straordinaria dell’affermato soprano Susanna Rigacci. Il ruolo della protagonista è assegnato al soprano Oksana Maltseva, già apprezzata dal pubblico poliziano per l’esecuzione solista nel recente Concerto di Natale. Il nucleo orchestrale è legato all’Ensemble San Felice e annovera musicisti autorevoli, quali Marco Di Manno (flauto), Dimitri Betti (clavicembalo) e Giacomo Benedetti (organo).

Le scenografie virtuali sono ideate da Carla Zanin e realizzate da Ines Cattabriga, in un allestimento ricco di effetti visuali ed elaborazioni dell’arte classica e della pittura futurista. I costumi di Giulia Gianni introducono un’atmosfera contemporanea in un racconto che sembra non avere età. Le luci sono realizzate dagli allievi del corso Sound & Light con il coordinamento di Tony Martignetti.

Sul podio, il maestro Bardazzi tratteggia i personaggi attraverso un’analisi espressiva della partitura, sottolineando con i diversi colori del continuo gli affetti evocati dall’opera: “L’incoronazione di Poppea – commenta il direttore – è l’ultimo straordinario capolavoro composto da Monteverdi per il teatro, è titolo tra i più misteriosi e interessanti della storia del melodramma. La prima opera che ha abbandonato i cieli della mitologia per scendere nella dimensione delle umane passioni, con personaggi realmente esistiti. L’effetto finale è di sorprendente intensità.”

Il progetto nasce dalla coproduzione tra Opera Network, Ensemble San Felice, Teatrodante Carlo Monni e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, in collaborazione con Konzert Opera Florence, Centro Studi Musica & Arte e Accademia Musicale di Firenze e con il sostegno della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

