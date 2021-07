Montepulciano. Il 46° Cantiere Internazionale d’Arte presenta il catalogo della manifestazione.

(Comunicato stampa)

È un volume completamente rinnovato quello che arricchisce da quest’anno la proposta culturale del Cantiere Internazionale d’Arte: il catalogo ufficiale della manifestazione sarà quindi presentato domenica 11 luglio alle ore 18 presso l’enoteca E lucevan le stelle, in Piazza San Francesco a Montepulciano.

Partecipa all’incontro il nuovo direttore artistico Mauro Montalbetti: è stato lui a concepire questo progetto editoriale che, oltre a racchiudere tutte le informazioni e gli approfondimenti sugli spettacoli e sui protagonisti della manifestazione, vuole proporre contenuti originali.

Tra le principali innovazioni, ci sono tre saggi critici firmati da autorevoli personalità dell’ambito culturale. Filippo Del Corno, musicista e assessore alla cultura del Comune di Milano, scrive una riflessione profonda sulla ripresa e sulla centralità sociale dello spettacolo dal vivo, dal titolo “Il teatro è una casa per la comunità”. La critica e storica della danza Elisa Guzzo Vaccarino, nel centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, analizza la musica del compositore argentino nel testo “Tango / non tango”. Ed è più che mai attuale la riflessione di Federica Marsico, musicologa e ricercatrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, sulla fluidità di genere con il saggio “Abitare il proprio corpo: uno sguardo all’espressività artistica transgender nel Novecento”.

Una ulteriore sezione è invece dedicata alla creatività dell’artista e visual designer Valeria Crociata, autrice del manifesto del 46° Cantiere Internazionale d’Arte e dell’esposizione di arte urbana Free entry, attualmente in corso nel territorio di Montepulciano in forma di affissione pubblica: introdotte dalla critica d’arte Silvia Iacobelli, sono riprodotte nel catalogo le tavole delle 10 opere che interpretano le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del centro poliziano con un segno contemporaneo apprezzato dal pubblico.

Montalbetti si dice soddisfatto per la realizzazione del volume, curato da Lucia Marangolo: “Il Cantiere è luogo di sfide e produzione artistica e quindi vogliamo trasmettere stimoli e messaggi culturali con tutti i mezzi disponibili, a partire da questa nuova idea di catalogo che abbiamo immaginato come un libro impreziosito da firme, autrici e autori prestigiosi, mantenendo sempre un’attenzione particolare ai temi sociali della contemporaneità perché, come è scritto nelle note di copertina, il teatro, la musica e la danza devono entrare in relazione con le persone, la società, i territori.”

La presentazione del catalogo anticipa l’avvio del 46° Cantiere Internazionale d’Arte, che dal 15 luglio all’1 agosto propone 39 appuntamenti, tra concerti, performance, installazioni sonore site specific, danza e opera, tra Montepulciano e i comuni della Valdichiana Senese.