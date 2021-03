(Comunicato stampa)

Diritto alla cultura è il progetto ideato dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte per mettere a confronto artisti, organizzatori e tecnici sull’attuale situazione dello spettacolo e della produzione culturale.

Domenica 7 marzo 2021, alle 21.15, si tiene quindi in diretta streaming un’iniziativa che vanta la partecipazione del celebre pianista Pier Narciso Masi, di Alessia Capelletti (operatrice della comunicazione), Beatrice Giannini (costumista), Daniele Giorgi (direttore musicale Orchestra Leonore), Eleonora Pacetti (Teatro dell’Opera di Roma), Elena Rosignoli (Consiglio regionale della Toscana). Nell’anno in cui gli spazi della cultura sono stati chiusi causa pandemia, si apre un confronto tra diverse personalità delle arti e dello spettacolo per immaginare nuove prospettive sul diritto all’espressione e alla fruizione culturale. Il simposio in forma digitale coinvolge lavoratori e istituzioni per discutere le nuove opportunità e i rischi incombenti sulle attività artistiche.

Nell’occasione sarà assegnato il premio Diritto alla Musica, istituito da Comune di Montepulciano e Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte: il riconoscimento è attribuito in questa edizione al pianista e didatta Pier Narciso Masi, personalità musicale che ha trasmesso anche nell’orizzonte internazionale i valori universali della cultura civica toscana attraverso l’espressione artistica, L’iniziativa s’inserisce infatti nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Toscana ed è realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Sarà proprio Pier Narciso Masi ad arricchire la serata con una preziosa esecuzione al pianoforte della Sonata in do maggiore K545 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Partecipano anche i vertici delle istituzioni organizzatrici, ovvero Michele Angiolini Sindaco di Montepulciano, Lucia Musso Assessore alla Cultura del Comune di Montepulciano e Sonia Mazzini Presidente Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, la quale sottolinea il valore del lavoro culturale: “Lo spettacolo, le arti, le produzioni culturali sono elementi irrinunciabili per ricucire un tessuto sociale ormai lacerato dalla crisi sanitaria; è fondamentale quindi che ci siano momenti di confronto pubblico tra operatori e istituzioni perché non sarà sufficiente tornare a com’eravamo prima della pandemia, ma sarà invece indispensabile per il mondo della cultura un impulso nuovo che valorizzi davvero i talenti e tuteli i diritti dei lavoratori.”

Diretta streaming gratis > Pagina Facebook Cantiere Internazionale d’Arte

https://www.facebook.com/cantiere.darte/

