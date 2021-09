Montepulciano. Convegno internazionale su Roberto Bellarmino.

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre, a Montepulciano, si svolgerà il convegno internazionale dal titolo “Bellarmino e i Gesuiti a Montepulciano”. L’Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana dedica alla figura di Roberto Bellarmino una due giorni di cultura, studio e divulgazione storica. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della Compagnia di Gesù e della Conferenza Episcopale Toscana e si terrà in varie location della città poliziana. , a Montepulciano, si svolgerà il convegno internazionale dal titolo “Bellarmino e i Gesuiti a Montepulciano”. L’dedica alla figura di Roberto Bellarmino una due giorni di cultura, studio e divulgazione storica. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della Compagnia di Gesù e della Conferenza Episcopale Toscana e si terrà in varie location della città poliziana. Grazie ai contributi e agli interventi di esperti sull’argomento l’associazione celebra la figura del cardinale, Santo e Dottore della Chiesa nato a Montepulciano in occasione del quarto centenario della sua morte. Alla realizzazione dell’evento collaborano il Comune di Montepulciano, la Diocesi di Montepulciano-Chiusi- Pienza e le Parrocchie di Montepulciano. Giovedì 16 settembre alle ore 12, presso la Sala Bellarmino, sarà inaugurata inoltre una mostra di alle ore 12, presso la Sala Bellarmino, sarà inaugurata inoltre una mostra di libri antichi, scritti da gesuiti per altri gesuiti. Infine alle ore 21, al Tempio di San Biagio, l’Orchestra Poliziana e la Corale Poliziana si esibiranno nel concerto “Il Barocco tra festa e canto sacro”, con la direzione del M° Beatrice Venezi.

“La nostra associazione ha sentito molto questa ricorrenza ed è da due anni che la sta preparando” – dichiara Paolo Tiezzi Maestri, presidente dell’Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana. “Non a caso gli atti del convegno saranno pubblicati dalla casa editrice Olschki di Firenze nella nostra collana e, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra di libri, giovedì 16 uscirà un altro Quaderno che fungerà da catalogo ragionato degli oltre 100 libri antichi esposti al pubblico. Tra questi, le prime edizioni della vita di Sant’Ignazio di Loyola, di San Roberto Bellarmino e di San Luigi Gonzaga. Siamo molto orgogliosi sia della perdurante e fruttuosa collaborazione col Comune e la Diocesi di Montepulciano che dei patrocini avuti dalla Regione Toscana, dalla Compagna di Gesù e dalla Conferenza Episcopale Toscana.“