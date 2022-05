Montepulciano. Bruscello 2022. Sarà di nuovo “Decamerone”

Il Bruscello Poliziano tornerà ad animare Montepulciano nei giorni di Ferragosto, come ormai accade da ottantatre anni. Per lo spettacolo di quest’anno, che si svolgerà dal 12 al 15 agosto, ritornerà il “Decamerone”, andato in scena per la prima volta nel 2015.

Dopo due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria, la Compagnia Popolare del Bruscello è già pronta a preparare l’edizione di quest’anno: una tradizione che continua a vivere, innovandosi e rinnovandosi, coinvolgendo decine di bruscellanti di Montepulciano e dintorni.

L’annuncio dell’edizione 2022 è arrivato durante l’assemblea della Compagnia Popolare, che ha visto il rinnovo degli organismi associativi. Nella sua relazione conclusiva, il Presidente Marco Giannotti ha ricordato gli avvenimenti di questo triennio, sicuramente caratterizzati dalla pandemia; il Bruscello Poliziano non ha mancato di svolgere il suo ruolo sociale e non ha interrotto le rappresentazioni neppure nel 2020, con un ritorno alla normalità per l’edizione del 2021. Il bilancio del triennio è stato positivo, come illustrato dal tesoriere Gianni Minasi, tenendo conto anche del trasloco della sede nei nuovi locali dell’ex-tribunale.

Il direttore artistico Franco Romani ha poi presentato il Bruscello 2022, che tornerà a mettere in scena il Decamerone dopo sette anni. Nel 2015 furono svolte soltanto due repliche per via del maltempo, quindi i bruscellanti sono pronti a recuperare la sfortuna passata. Le autrici del libretto sono Irene Tofanini e Chiara Protasi, mentre la direzione musicale è affidata ad Alessio Tiezzi e la regia a Stefano Bernardini.

Nel corso dell’assemblea è stato anche presentato il manifesto realizzato da Alfredo Giometti. L’immagine rappresenta scene tipiche dell’immaginario del Decamerone, con il busto di Boccaccio a fare da riferimento alla base culturale dello spettacolo.

Al termine dell’assemblea è stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione per il prossimo triennio che è così composto: Abram Paolo, Giannotti Marco, Minasi Gianni, Capitini Franco, Parissi Paolo, Protasi Chiara, Tofanini Irene, Romani Franco, Dottori Sabrina, Almasio Claudio, Pallassini Celso, Morgantini Michele, Meconcelli Anna. Al gruppo si va poi ad aggiungere Dino Protasi in qualità di consigliere onorario.

