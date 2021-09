Montepulciano. Beatrice Venezi dirige, al Tempio di San Biagio, Orchestra Poliziana e Corale Poliziana.

(Comunicato stampa)

Beatrice Venezi, celebrità della direzione d’orchestra, è protagonista a Montepulciano del concerto intitolato “Il Barocco tra festa e canto sacro”. Giovedì 16 settembre, alle 21.15, sarà il monumentale Tempio di San Biagio il palcoscenico dell’evento sinfonico che coinvolge l’ e la na preparata da Judy Diodato; gli organici musicali dell’Istituto di Musica Henze sono quindi impegnati in una nuova e lusinghiera collaborazione con una delle bacchette più in vista della nuova scena artistica, quale Beatrice Venezi. L’appuntamento si inscrive nell’ambito delle celebrazioni per i quattrocento anni dalla morte di San Roberto Bellarmino, per iniziativa dell’Istituto per la Valorizzazione della Abbazie Storiche della Toscana e della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, in collaborazione con Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano.

Come si evince dal titolo, il concerto annovera un programma musicale che, a partire dalla matrice barocca, mette a confronto pagine festose e partiture sacre. L’avvio pirotecnico è dedicato alla ’ di Georg Friedrich Händel; saranno poi eseguiti tre brani a vocazione spirituale: l’ di Wolfgang Amadeus Mozart, seguito dal di Antonio Vivaldi, fino all’atto conclusivo, firmato ancora da Mozart con il dai Vesperae Solennes de Confessore.

I ruoli solisti sono assegnati ai soprani Gaia Matteini e Chiara Franceschelli, insegnanti dell’Istituto di Musica Henze, per evidenziare una volta ancora la cooperazione artistica e didattica tra i giovani talenti orchestrali, i docenti, i coristi amatori e una personalità blasonata quale Beatrice Venezi che sarà sul podio per guidare l’esecuzione. Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, Venezi è membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura, tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Armenia. Ha collaborato artisti quali Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Carla Fracci, Andrea Bocelli e con orchestre prestigiose come l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la New Japan Philharmonic. Più volte premiata in diversi contesti, ha pubblicato per UTET/DeAgostini; dal 2019 è un’artista Warner Music.

Il concerto di giovedì 16 settembre ha già fatto registrare il tutto esaurito fin dalle prime fasi dell’apertura delle prenotazioni, anche per via della capienza ridotta dovuta alle attuali restrizioni sanitarie (si entra con green pass valido).

