Monteleone. Flavia Miluzzi, delegata al turismo, sulla lettera pubblicata dal CP

Buonasera,

Sono Flavia Miluzzi, consigliere comunale di Monteleone d’Orvieto. Spero questa mail vi trovi bene.

Vi contatto per sottoporre alla vostra gentile attenzione alcune perplessità in merito all’articolo in oggetto, da voi pubblicato.

Da membro dell’amministrazione comunale con delega al turismo , ci tengo a precisare che quanto affermato dal Sig. Alessandro Tarparelli non è che un’idea, tra l’altro non ancora condivisa con l’amministrazione comunale.

Ciò che non emerge dall’articolo, che purtuttavia corrisponde sì al vero, è che l’amministrazione comunale si è mossa in più direzioni per valorizzare e promuovere il nostro paese. Non è questa la sede per illustrare quanto fatto e quanto in essere, mi limito solo a fornirvi alcune informazioni per dovere di cronaca.

È stata pubblicata una guida turistica, disponibile tra l’altro in versione digitale e in lingua inglese, per il turista che si accinge alla visita del nostro paese. Esiste già un progetto di cartellonistica museale che include l’ormai consueto QR-code, per il finanziamento del quale sono state messe a bilancio delle somme (condiviso già durante la campagna elettorale). Tale progetto è stato condiviso inoltre con i Borghi più Belli d’Italia, di cui siamo entrati recentemente a far parte.

Non mi dilungo ulteriormente per rispetto del vostro tempo e della vostra gentile attenzione e non entro nel merito dell’iniziativa portata avanti con l’associazione citata, ancora una volta in collaborazione con l’amministrazione comunale. Personalmente trovo poco attendibile tale comunicato, in particolare il titolo, che ritengo piuttosto fuorviante.

Lo spirito di iniziativa e l’azione è senza alcun dubbio lodevole e meritoria, ma ne emerge una certa ingenuità, dal momento che il soggetto dimostra di non essersi confrontato né con l’amministrazione né con altre associazioni deputate alla promozione del territorio, rispetto a programmi e progetti in essere, che magari hanno bisogno anche di riservatezza in quanto in fase di elaborazione e studio.

Non sono una giornalista e non intendo con ciò dirvi come svolgere al meglio il vostro utilissimo ed importantissimo lavoro, per il quale vi ringrazio, ma vi invito per il futuro a fare qualche domanda in più prima di dar voce a privati cittadini disinformati o parzialmente informati e dalle dubbie competenze nel settore che citano azioni di amministrazioni e associazioni senza essere a conoscenza dei fatti.

Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei più cordiali saluti.

Flavia Miluzzi

