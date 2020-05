Montegabbione. Denunciato un diciottenne per furto e danneggiamento auto

(comunicato stampa) Non si sono mai fermate, neanche nel delicato periodo della pandemia, le attività di contrasto ai reati predatori, ed in particolare ai furti, messe in atto sul territorio dai Reparti dell’Arma dipendenti dalla Compagnia di Orvieto (TR).

Infatti, proprio durante uno specifico servizio effettuato dai militari delle Stazioni CC di Ficulle e Montegabbione, è stato deferito un giovane di origine rumena, da pochi mesi maggiorenne, per i reati di furto e danneggiamento di autovettura a seguito di sinistro stradale. Il veicolo, asportato ad un cittadino di Montegabbione, è stato rinvenuto in una frazione di Ficulle. La repentina attività d’indagine ha permesso di individuare il giovane reo che, una volta accompagnato presso gli uffici della locale stazione, ha confessato il fatto. Oltre a rispondere di furto e danneggiamento, il ragazzo è stato sanzionato anche per guida senza patente perché mai conseguita. L’autovettura, dopo i rilievi tecnici del caso, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

