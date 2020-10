Montegabbione. Aree interne. Nuovi scuolabus a metano

Sono nel piazzale della nuova rimessa comunale i cinque nuovissimi

scuolabus a metano acquistati con le risorse della legge di stabilità

destinate all’Area Interna dell’Orvietano.

Il Comune di Montegabbione si è occupato dei progetti di mobilità (uno dei

tre focus, insieme a istruzione e sanità) della Strategia dell’area. Oltre

alla mobilità a metano, a beneficio dei tre comuni di Montegabbione,

Monteleone d’Orvieto e di Parrano, i nostri uffici hanno infatti seguito

il progetto di mobilità elettrica, di prossima attuazione, per tutti e

venti i comuni dell’area.

Il progetto che oggi si concretizza comprende la dotazione delle rimesse

comunali dei tre comuni di altrettante innovative stazioni di ricarica a

bassa pressione, che renderanno non più necessario raggiungere la stazione

di servizio più vicina, a 25km di distanza, per rifornirsi; il risparmio

economico, già notevole, sarà in questo modo ancora più marcato.

I vantaggi ambientali sono evidenti; rispetto ai vecchi scuolabus diesel,

si avrà una riduzione del 52% delle emissioni di CO, una riduzione del 72%

delle emissioni di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NOx) e una riduzione

praticamente del 100% della immissione in atmosfera di particolati; per

avere una idea, i cinque vecchi scuolabus diesel producevano in un anno

oltre 6 kg di particolato dannoso per l’ambiente e per il sistema

respiratorio.

Le molteplici sicurezze dei nuovi mezzi, che sono opportunamente dotati

anche delle cinture, benché non necessarie per la normativa vigente,

garantiscono per i nostri ragazzi un servizio di trasporto confortevole e

sicuro.

In una ottica il più possibile lungimirante, proprio in questi giorni si

stanno tenendo le prove di concorso per la assunzione di un nuovo operaio

e autista, che si affiancherà al bravissimo (e amatissimo dagli scolari)

Nazzareno, mettendoci in condizione di internalizzare almeno una linea,

con ulteriori risparmi per l’ente e per la collettività.

Si tratta di ulteriori traguardi, per noi molto importanti, perseguiti dai

nostri uffici con particolare caparbietà e dedizione anche nel

difficilissimo periodo del lockdown. Un particolare ringraziamento va al

coordinamento intercomunale e a quello regionale della Area Interna,

nonché ai colleghi sindaci.

Fabio Roncella

Sindaco di Montegabbione

