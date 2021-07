Moiano sempre più “città dello sport”. La Polisportiva realizza una nuova pista per bikers

(Comunicato stampa)

Parola d’ordine: adrenalina. Per gli amanti delle due ruote è in arrivo a Moiano una nuova pista ciclabile per Mountain Bike dove trascorrere giornate di puro divertimento tra dossi, curve e jumps. Tre percorsi ispirati ai circuiti di “pump truck”, una tra le più interessanti novità per gli appassionati della bicicletta che consiste nel percorre un anello costruito di sole gobbe e paraboliche senza utilizzare l’ausilio della pedalata.

Unica nel suo genere, la pista “Il Mulino” sarà inaugurata sabato 10 luglio alle ore 10:00, alla presenza del sindaco di Città della Pieve Fausto Risini.

Realizzato grazie all’impegno della Polisportiva Moiano ed in particolare ai volontari del suo Gruppo Ciclistico, l’impianto sorge dietro al campo sportivo paesano ed è stato costruito recuperando dei terreni per anni abbandonati a se stessi.

“Questa pista è per tutti ma in particolare è dedicata ai bambini e ai ragazzi – dice Mauro Bagiana, presidente della Polisportiva Moiano – coloro, tra l’altro, che hanno più sofferto questa pandemia dal punto di vista sociale. Moiano è una cittadina molto vicina ai giovani e allo sport, abbiamo un impianto polivalente grande e funzionale con campo da calcio, campetto da calcio a sette, pista polivalente dove si svolgono lezioni di pattinaggio e di ballo, un campo da tennis in via di sistemazione e ora questa nuova pista per Mountain Bike. Il nostro obiettivo è diventare una vera e propria cittadella dello sport, punto di riferimento per tutto il comprensorio”.

La pista è pubblica ed è aperta a tutti, anche se per potersi divertire in maniera sicura è obbligatorio l’uso del casco ed è raccomandabile l’utilizzo di gomitiere e ginocchiere. É vietato percorrerla a piedi, sostare nel mezzo, utilizzare mezzi a motore o avvicinarsi con animali liberi.

Bikers, il conto alla rovescia è cominciato. Grande fiato, potenza nelle braccia e nelle gambe, casco in testa ben allacciato e…tutti in sella!