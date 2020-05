Matteo Fantozzi “Vorrei essere…”

Una foglia che balla Sopra un letto d’acqua, Ondeggia a destra e a sinistra Rincorrendo il suo riflesso Mentre la pioggia scalfisce La sua strada. Una foglia che balla Leggera in cielo Roteando su se stessa Condotta in un lento Dal vento Del sole che tramonta. Una foglia che balla Tra le mani Di un bambino Quando fa della risata Il suo momento Di felicità. ____ L’ultima stella in cielo, Il primo schiarirsi E il dolce silenzio Che va interrompendosi. Prendono forma gli alberi, Non più ombre scure mescolate, Ma forme distinte Intente a colorare L’orizzonte più vicino. Un aereo che è solo Un puntino luminoso Senza scia, Senza rotta. Un lampione che si fredda Mentre il mondo si scalda. Il buio non fa più paura. La calma, L’alba. ________________________ Ogni tanto hai bisogno Di stare solo Con i tuoi pensieri. Il tempo corre E raramente basta Per rovesciare fuori Tutte le parole Che ti intasano la gola. Il rumore del mondo È straziante, Ma ti permette di ascoltare E contare Le gocce di pioggia Che cadono dentro Ad una pozzanghera. Un istante Lontano dal dolore È una dose Di felicità. La pozzanghera È sempre più piena Ed io sono Sempre più sordo. _________________________ Vorrei essere Il tuo quadro preferito Così da avere i tuoi occhi Fissi su di me ogni volta Che ti capito davanti. Vorrei essere La strada che fai Tutte le mattine Per accompagnare I tuoi sogni Ovunque ti portino Le gambe. Vorrei essere La tua mano Quando sei sola Per conoscere I segreti del tuo corpo. Vorrei essere Una canzone Per occuparti la testa Quando viaggi E scopri La curiosità. Vorrei essere Quello desideri Per non doverti mai Guardare andare via. ______________________ Per ogni salto non fatto Per ogni dopo lo faccio Per ogni parola taciuta Per ogni sorriso negato Per ogni bacio non dato Per ogni attimo rubato Per ogni sogno perso Per ogni ballo dimenticato Per ogni esame bocciato Per ogni vaffanculo preso Per ogni secondo sprecato Per ogni libro letto Per ogni film visto Per ogni sentimento vissuto Per ogni pianto nascosto. Sii leggero, sempre E goditi quello che hai. È prezioso.