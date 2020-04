Matteo Fantozzi “Il sole torna sempre…”

“Vestiti di quel sorriso

Che ti dona tanto

E vatti a prendere

Il mondo intero.Non aver paura,

Con quegli occhi

Puoi conquistare

Ogni confine.” ____________________________ ” C’era una panchina in mezzo al parco,

Se ne stava sola

Illuminata unicamente da un lampione

Ad intermittenza,

Un po’ nascosta dalle foglie,

Un po’ protetta dal rumore della notte. Insomma,

Era una panchina malinconica

Ma che sapeva tenere i segreti

Di chi spendeva del tempo

Con lei. Era un porto sicuro

Per gli uccelli al mattino

Alla ricerca di briciole di pane

Lasciate da qualche innamorato

La sera prima. Era luogo di conforto

Per chiunque avesse il cuore rotto,

Per chiunque cercasse riparo

Dalla baraonda della città. Era momento di festa

Per le compagnie di amici

Che la sera bevevano birra

E raccontavano storie

Seduti con lei. Ma con il tempo si è consumata

Sotto dolci pensieri

E notti infuocate. E così,

Lentamente,

La panchina si è isolata

Un po’ da tutti,

Perdendo il suo fascino,

Perdendo i suoi segreti. E così,

Lentamente,

La panchina ha fatto della solitudine

Il suo punto di forza,

Diventando un racconto meraviglioso

Da conservare nel tempo,

Da tenere stretto

Per chiunque abbia condiviso

Anche solo una parola

Con lei.” _____________________ “Cosa c’è Dietro quella collina

Alla fine della strada? Lo scoprirai solo

Continuando a camminare. Inciamperai sicuramente,

Anche più di una volta,

Ma non sarà un problema

Se saprai tenerti stretto

Il bello della vita. Il tuo bello. Abbine cura. Proteggendo ciò

Che ti fa stare bene

Scoprirai

Che sorridere

Non è poi così male. Scoprirai

Che non c’è pioggia

Sotto cui

Non puoi ballare.” __________________ “Il sole torna sempre Come il sorriso

E le belle speranze. Torna la voglia di correre

Più forte delle nuvole

Che ti coprono la testa. La gioia vive

Dove si affronta la paura

Di vedere il cielo grigio. Mano nella mano

Anche se lontani,

Anche con il broncio. Il sole torna sempre

Come l’aria fresca

E la primavera.” _________________ “Dammi la mano, Chiudi gli occhi

E vieni con me.

Ti porto a passeggiare

Tra le Pleiadi. Giovani muse incantevoli

Costrette a fuggire

Da un amante bramoso,

Il cacciatore Orione. Chi scappa da un incubo,

Chi insegue un sogno. Ora guarda la meraviglia

Del dipinto del cielo,

Nebulose danzanti,

Fabbriche di stelle

E desideri. Polvere luminosa

E gioia per la vita.

Uno spettacolo caotico,

Armonia per la mia solitudine.” Matteo