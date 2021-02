(Comunicato stampa)

Sono tre gli interventi di manutenzione stradale, per un valore di oltre 100.000 euro, che la Provincia di Perugia, secondo quanto riferisce la consigliera delegata Erika Borghesi, sta portando a compimento in questi giorni nel territorio comunale di Magione.

Le opere avviate nel mese di dicembre hanno riguardato innanzitutto la S.R. 599 del Trasimeno Inferiore al Km. 5+200 in località Dirindello, dove si è proceduto ad un intervento di straordinaria manutenzione del ponte. L’infrastruttura infatti è stata sottoposta a consolidamento statico e sistemazione del paramento esterno, oltre che alla sostituzione della barriera di sicurezza.

Un altro cantiere provinciale è stato poi aperto lungo la S.P. 316 – tratto 1° di San Feliciano in località Monte del Lago, in corrispondenza della zona dei campeggi e della spiaggia pubblica e privata. Una zona pertanto interessata da notevole afflusso di turisti nel periodo primaverile ed estivo. Il tratto in oggetto, secondo quanto riferiscono i tecnici, presentava notevole usura, irregolarità ed ormaie che rendevano poco agibile il transito dei veicoli. “Con questo intervento – fa notare Borghesi – sono stati migliorati notevolmente la percorribilità, l’impatto acustico e lo smaltimento delle acque, con conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza”.

Su questo tratto resta da effettuare il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Più sicura infine la S.P. 317 di Agello in località Ponte Forcione, dove il manto stradale risultava notevolmente usurato, con irregolarità ed ormaie che rendevano poco agibile il transito dei veicoli. “Sono stati quindi, con questo progetto – osserva ancora la consigliera Borghesi – migliorati notevolmente la percorribilità, l’impatto acustico e lo smaltimento delle acque”.