Magione. Sindaco Chiodini: “Si torni a valutare l’ipotesi della Stazione Medio Etruria”.

(Comunicato stampa)

“Bene la fermata del Frecciarossa a Terontola. S riapra, magari nel capitolo del Recovery Fund, la realizzazione della stazione Medio Etruria” afferma il sindaco Giacomo Chiodini ringraziando i sindaci di Cortona e del Trasimeno, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore della Regione Umbria Enrico Melasecche, il consigliere regionale Eugenio Rondini e il senatore Luca Briziarelli “per un’inaugurazione che rafforza l’accesso all’alta velocità per l’Umbria e per i nostri territori in particolare”.

“Un obiettivo da rilanciare – aggiunge – magari con i fondi del Recovery Fund, è la realizzazione in questo territorio, così vicino grazie al raccordo autostradale Perugia-Bettolle, della stazione dell’alta velocità “Medio Etruria”. Un progetto troppo frettolosamente accantonato negli anni scorsi.