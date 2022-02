Magione. Carabinieri arrestano spacciatore.

(Comunicato stampa)

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Magione hanno tratto in arresto un soggetto di trentaquattro anni ritenuto responsabile di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di vario tipo.

Nel corso di un normale posto di controllo i militari hanno subito notato l’agitazione dell’uomo alla guida dell’autovettura che avevano fermato poco prima; per questo motivo, hanno effettuato una approfondita perquisizione nel corso della quale hanno trovato 11 gr. di hashish occultati negli slip del soggetto.

A seguito del rinvenimento dello stupefacente i Carabinieri hanno effettuato due diverse perquisizioni domiciliari nell’abitazione di residenza e nell’abitazione di famiglia dell’uomo, rinvenendo complessivamente:

altri 24 gr. circa di hashish ;

circa di ; 230 gr. di marijuana ;

; 2435 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’illecita attività di spaccio;

in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’illecita attività di spaccio; materiale per il confezionamento dello stupefacente e alcuni bilancini di precisione.

Informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, il trentaquattrenne è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di famiglia, in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” previsto in data odierna.