Magione. Arresto di un cittadino albanese per l’ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti.

(Comunicato stampa)

Anche in questi periodi di restrizioni imposte a seguito del dilagare dei contagi dovuti alla nota pandemia, nel territorio lacustre non si ferma il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Guardia altissima da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve che ha intrapreso oramai da tempo attività finalizzate ad implementare una più ampia attività di indagine per prevenire e reprimere tali fattispecie delittuose.

Al riguardo, nel periodo trascorso, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve ha attivato una serie di servizi info-operativi nei confronti di potenziali acquirenti e relativi pusher che possono gravitare sul territorio di competenza.

Questi militari, nel primo pomeriggio del 9 gennaio scorso, a seguito di attività investigativa in Magione, ha tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo, cittadino albanese, 28enne, domiciliato in Perugia, già noto alle forze di polizia.

Lo straniero, a poca distanza dall’autodromo di Magione, è stato fermato dai Carabinieri mentre, a bordo di autovettura, era intento a cedere sostanza stupefacente ad un quarantenne italiano, anch’egli a bordo di un veicolo. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di scappare cercando di disfarsi dello stupefacente in suo possesso gettandolo dal finestrino del veicolo. La sua è stata una brevissima fuga e lo stupefacente, consistente in 4 involucri di cellophane termosaldati contenenti 4 grammi circa di cocaina, è stata prontamente recuperato. E’ stato fermato subito anche l’ acquirente che ha ammesso di essersi incontrato con lo straniero per la droga e che era “un cliente abituale”. I successivi accertamenti, e la conseguente perquisizione domiciliare, hanno consentito di rivenire tre telefoni cellulari ed Euro 545,00 in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato quindi condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve per le incombenze di rito, a disposizione dell’A.G. di Perugia.

