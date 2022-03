Ma cosa sono queste Case e Ospedali di Comunità? Ecco le carte. “Dossier la Nostra Sanità” 3

Come risposta alla pandemia, il Governo nazionale ha presentato ed approvato il PNRR. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella parte riferita alla sanità sono previsti una serie di interventi tesi soprattutto a qualificare le politiche sanitarie territoriali. Dando per scontato che la sanità prevista dal DM 70 del 2015 fosse realizzata. Su questa base sono state proposte una serie di misure che dovrebbero strutturare tre nuove tipologie di servizi, quelli che sono stati ripresi dal Piano Sanitario Regionale e che sotto vengono descritte. Qual’è il problema vi chiederete? Il problema che a noi manca la base di partenza. Quella che abbiamo messo nella foto in evidenza. (g.f)

