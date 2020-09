Lunedì 21 la presidente Tesei e l’assessore Coletto in visita alle strutture sanitarie del Trasimeno e di Città della Pieve.

A comunicare la notizia è il senatore della Lega, Luca Briziarelli con un comunicato stampa, he riportiamo

“Accogliamo positivamente la notizia della visita istituzionale che lunedì 21 settembre la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, insieme all’assessore alla Sanità Luca Coletto, farà presso le strutture ospedaliere e sanitarie del Trasimeno. Prima sarà al C.O.R.I. di Passignano, struttura d’eccellenza a livello regionale per la riabilitazione, poi all’Ospedale di Castiglione del Lago e infine all’ex Ospedale di Città della Pieve”.

Il Senatore della Lega, Luca Briziarelli così continua “la visita sarà l’occasione di un confronto con il personale, con gli amministratori locali e con i rappresentanti in Regione del Trasimeno. Un momento di dialogo sulle realtà e le prospettive del territorio relative alla sanità in un’ottica di collaborazione”.

Ad accompagnare la Presidente ci saranno anche il direttore generale Claudio Dario e il Commissario Straordinario dell’USL Umbria n.1, Gilberto Gentili che nelle ultime settimane ha lavorato per assicurare la ripresa delle attività sul territorio del Trasimeno dopo l’emergenza Covid-19 ed è già al lavoro da settimane per scongiurare interruzioni di servizi legati alla carenza di personale. “La visita sarà un momento importante – conclude Briziarelli – per il lago interessato ormai da anni da criticità, carenze strutturali e di personale anche in vista dell’approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale”.

Riguardo a redazione