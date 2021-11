L’Open day dei Licei Poliziani torna in presenza ma con prenotazione e green pass.

(Comunicato stampa)

Torna in presenza, ma con prenotazione e green pass, l’open day dei Licei Poliziani, l’appuntamento fisso che ogni anno accoglie nuovi studenti e le loro famiglie per far conoscere la scuola, le sue attività e i propri laboratori. L’open day sarà svolto nelle date di domenica 28 novembre 2021 e domenica 12 dicembre 2022.

I Licei Poliziani tornano ad aprire le porte agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e ai propri genitori per farsi conoscere e scoprire tutte le attività che vengono svolte durante l’anno scolastico. Dopo un anno in cui l’open day è stato svolto solo in maniera virtuale, quest’anno torna a essere in presenza nelle date di domenica 28 novembre 2021 e domenica 12 dicembre 2022, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con obbligo di prenotazione e previa esibizione di green pass al momento dell’entrata nel plesso scolastico.

Una volta eseguite tutte le procedure anticontagio, gli studenti-tutor condurranno i futuri iscritti e le loro famiglie, in base all’indirizzo richiesto, nella visita della struttura scolastica, aprendo le porte del laboratorio di chimica e fisica, dell’Aula 3.0, della biblioteca multimediale, dei laboratori di informatica e illustrando tutte le materie del percorso di studi preferito. Non solo, i futuri studenti e i genitori avranno la possibilità di visitare la scuola anche in realtà aumentata: al momento dell’arrivo, i tutor consegneranno loro un visore che attraverso un’app gli permetterà di vedere la scuola in maniera virtuale.

Inoltre la nuova formula degli open day, già sperimentata a partire dall’anno scorso, prevede anche degli appuntamenti online su prenotazione. Per il mese di dicembre, infatti, i futuri iscritti potranno assistere alle lezioni di latino, spagnolo, fisica, chimica, greco, tedesco e informatica collegandosi alla piattaforma di Google Meet. Il calendario messo a punto dai docenti è il seguente: 6 dicembre lezione di Latino con la Prof.ssa Paola Aretini dalle ore 15:30 alle ore 16:15, 7 dicembre lezione di Chimica con la Prof.ssa Francesca Donia dalle ore 15:30 alle 16:30, 9 dicembre lezione di Greco con la Prof.ssa Elena Roghi dalle ore 17:00 alle 18:00, 10 dicembre lezione di Fisica con la Prof.ssa Anna Pasquariello e Prof. Simone Di Renzone dalle ore 15:30 alle 16:30, 13 dicembre lezione di Informatica dalle 16:00 alle 17:00 con il Prof. Massimiliano Franzini, 14 dicembre di Tedesco con la Prof.ssa Grazia Giardini dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e 15 dicembre lezione di Spagnolo con la Prof.ssa Roberta Trinchini dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

“Siamo contenti di poter tornare a fare orientamento in presenza. Far conoscere la nostra scuola alle famiglie e ai futuri studenti, parlando con i suoi docenti e aprendo le porte di tutti i nostri laboratori, per noi è fondamentale perché vogliamo che ogni studente scelga i Licei Poliziani per la didattica e le attività che offriamo, ma anche e soprattutto per il luogo dove studiare, un luogo familiare, personalizzato e che favorisce e stimola l’apprendimento.E i Licei Poliziani sono proprio questo! Ringrazio la professoressa Simona Caciotti che ha curato l’organizzazione di tutte le attività di orientamento e tutti gli studenti-tutor e i professori che sono stati coinvolti in questa presentazione.”- è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi.